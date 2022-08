Dorfläden im ländlichen Raum: Für Kommunen hat sich Eröffnung ausgezahlt

Gerade in ländlichen Regionen fehlt es oft an Einkaufsmöglichkeiten. Um die Nahversorgung auch in kleineren Kommunen aufrechtzuerhalten gibt es mittlerweile vielerorts kleine Dorfläden. Eine Umfrage des Bayerischen Wirtschaftsministeriums hat nun ergeben, dass sich die Eröffnung eines Dorfladens für 86 Prozent der Kommunen ausgezahlt hat. Über 260 bayerische Kommunen hatten an der Umfrage teilgenommen. Auch die größten Herausforderungen auf dem Weg zur Eröffnung eines Dorfladens sind dabei abgefragt worden. Hier haben die Kommunen vor allem fehlendes Personal, einen hohen Investitionsbedarf und bürokratische Hürden genannt.

Auch in Weißdorf im Landkreis Hof hat kürzlich das „Weißdorflädla“ eröffnet. Die Gemeinde Leupoldsgrün bereitet ebenfalls die Neueröffnung eines Dorfladens vor.

Foto: Unser Bild zeigt den geplanten Dorfladen in Leupoldsgrün