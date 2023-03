Dorferneuerung in Leimitz: Konkrete Maßnahmen gibt es noch nicht

Beim Hofer Ortsteil Leimitz dürften die meisten aus dem Hofer Raum an die schon seit langem geplante Ortsumgehung denken, die schon seit Jahren aufgeschoben wird. In der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses ging es allerdings um die Erneuerung des Dorfkerns. Den hatte die CSU-Stadtratsfraktion in einem Antrag gefordert. Konkrete Maßnahmen sind dabei allerdings nicht herausgekommen. Oberbürgermeisterin Eva Döhla verweist hingegen auf das Stadtentwicklungskonzept:

Daraus soll erkennbar werden, was in Leimitz passieren könne. Ein weiteres Thema war auch die Funkhauptuhr in der Leimitzer Schule. Da gab es einen konkreten Beschluss. Die Uhr soll für 3.000 Euro repariert werden. Die Mittel stammen aus einer Erbschaft.