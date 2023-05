Dorferneuerung Haag-Wölsau: Kaniber, Schramm und Schmidt zu Besuch

Es gibt sie in jedem Ort in der Region: Alte, leerstehende Gebäude, die langsam verfallen. Umso schöner ist es, wenn solche Gebäude dann wieder aufgewertet werden können. Im Marktredwitzer Ortsteil Wölsau passiert das gerade auch. Neben der Dorferneuerung steht dort aber auch eine Flurneuordnung an. Ziel ist es, ökologisch wertvolle Lebensräume zu erschließen und weiterzuentwickeln. Heute (11:40 Uhr) will sich auch Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber ein Bild von dem Umbau machen. Auch der sächsische Minister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt, ist vor Ort. Außerdem kommt Oberfrankens Bezirkstagspräsident Henry Schramm nach Wölsau. Zuvor sind sie bei der gemeinsamen Kabinettssitzung der bayerischen und sächsischen Minister im Landratsamt Wunsiedel.