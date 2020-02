Doppelte Auszeichnung: Güttler gewinnt bei VR-Awards 2020

Gleich zweimal abgeräumt hat die Güttler Logistik bei den VR-Awards 2020 der Verkehrs Rundschau in München. Live vor Ort wählten die Gäste den Hofer Logistiker zum Gewinner des Publikumspreises. Zudem brachte die Jury-Bewertung Güttler den 2. Platz in der Kategorie „Aus- und Weiterbildung“ ein. Nominiert war die Spedition in beiden Kategorien für ihren betriebseigenen Ausbildungsberuf „Logistik-Experte“. Dieser umfasst die zwei vollwertigen Lehren zum Fachlagerist und Berufskraftfahrer in einer auf vier Jahre verkürzten Ausbildungszeit.