Doppelt erwischt: Betrunkener setzt sich wieder ans Steuer

Ein 61 Jahre alter Mann ist am Mittwoch gleich zwei Mal stark alkoholisiert mit seinem Auto in Unterfranken unterwegs gewesen. Gegen Mittag hielten die Beamten den Mann in Erlenbach (Landkreis Main-Spessart) an und führten einen Atemalkoholtest bei ihm durch, so die Polizei am Donnerstag. Dieser zeigte demnach 2,9 Promille an, weswegen der Schlüssel des Autos sowie der Führerschein des Mannes sichergestellt wurden. Außerdem wurde ihm auf der Polizeidienststelle Blut entnommen.

Kurze Zeit später erwischte eine Streife den Mann erneut alkoholisiert und ohne den sichergestellten Führerschein hinter dem Steuer seines Autos. Dabei nahmen die Beamten nun auch den Zweitschlüssel des Wagens an sich und nahmen ihm erneut Blut ab.