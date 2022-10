Doppelmord von Mistelbach: Tochter wollte Eltern tot sehen

Vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts in Bayreuth hat am Vormittag (19.10.) der Prozess um den Fall des ermordeten Ärzteehepaares in Mistelbach begonnen. Angeklagt sind die 16-jährige Tochter und ihr damaliger 18-jähriger Freund. Zum Prozessauftakt erklärte Staatsanwalt Götz, die beiden hätten den Doppelmord so aussehen lassen wollen, als hätten ihn Einbrecher verübt. Sie habe ihre drei jüngeren Geschwister im oberen Geschoss des Elternhauses vom Schlafzimmer ferngehalten, während er das Ehepaar dort im Schlaf erstochen habe. Beide sollen die Tat gemeinsam geplant haben. Das Verhältnis der Tochter zu ihren Eltern soll laut Anklage lange Zeit von Streit geprägt gewesen sein. Sie habe sie gehasst und deshalb tot sehen wollen.

Für den Prozess sind insgesamt 16 Hauptverhandlungstage angesetzt. Ein Urteil soll es noch in diesem Jahr geben.