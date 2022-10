Doppelmord von Mistelbach: Prozessbeginn in Bayreuth

Im Bayreuther Landgericht beginnt heute (19.10.) der Prozess um den Doppelmord an dem Ärzteehepaar in Mistelbach. Angeklagt sind der 18-jährige Felix S. und die älteste Tochter des Ehepaares, Hannah S. – beide wegen Mordes. In der Nacht zum 9. Januar dieses Jahres soll Felix S. die Eltern seiner damaligen Freundin brutal im Schlaf erstochen haben. Nach der Tat soll er nach Bayreuth geflüchtet sein, und sich dort wenig später der Polizei gestellt haben. Etwa fünf Wochen später die schockierende Wendung: auch die 16-jährige Tochter des ermordeten Ehepaares sitzt in Untersuchungshaft. Sie soll zusammen mit ihrem Freund die Tat geplant haben. Aus Hass, wie die Bayreuther Staatsanwaltschaft schreibt. Der Prozess vor der Großen Jugendkammer Bayreuth beginnt heute, 16 Verhandlungstage sind angesetzt. Das Urteil soll noch dieses Jahr fallen. Ob der Prozess öffentlich geführt wird, ist noch offen.