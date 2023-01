Doppelmord von Mistelbach: Prozess geht dem Ende entgegen

Am Montag hat sich der Doppelmord von Mistelbach im Landkreis Bayreuth zum ersten Mal gejährt. Nun geht auch der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter allmählich zu Ende. Um 09 Uhr wird heute (MI) am Landgericht Bayreuth die Beweisaufnahme abgeschlossen. Außerdem verlesen Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung ihre Plädoyers. Das findet alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Für nächste Woche wird das Urteil erwartet, das wird in dem Jugendstrafverfahren öffentlich verkündet.