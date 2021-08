Doppelmord aus Eifersucht? Plädoyers in Prozess erwartet

Weiden (dpa) – Der Tod eines jungen Mannes in einem Flutkanal wühlt die Menschen in Weiden auf. Es ist ein nicht alltäglicher (…)

Weiden (dpa) – Mehrere Beweisanträge der Verteidiger haben den Prozess um den Tod eines jungen Mannes in Weiden in der Oberpfalz (…)

Mann ertrinkt in Kanal: Weitere Plädoyers gehalten

Weiden (dpa/lby) – Im Prozess um den Ertrinkungstod eines 22 Jahre alten Mannes in einem Kanal in Weiden in der Oberpfalz sind am (…)