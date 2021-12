Doppelmord an Ehefrau und Bekannten: Revision eingelegt

Nürnberg (dpa/lby) – Der Verteidiger eines wegen Doppelmordes in Nürnberg verurteilten 67-Jährigen hat Revision gegen die lebenslange Haftstrafe eingelegt. Das sagte ein Justizsprecher auf Anfrage am Donnerstag. Der Mann hatte im vergangenen November seine von ihm getrennte Frau und einen gemeinsamen Bekannten aus Eifersucht auf einer Straße in Nürnberg erschossen, weil er diese fälschlicherweise für ein Liebespaar hielt. Das Landgericht Nürnberg hatte bei der Urteilsverkündung in der vergangenen Woche außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der aus der Türkei stammende Taxifahrer hatte die Tat vor Gericht gestanden, als Motiv aber einen Streit angegeben.

