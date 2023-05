Doppelhaushalt im Vogtland bestätigt: Das plant der Landkreis

Die finanzielle Situation im Vogtlandkreis ist angespannt. Das sagt Landrat Thomas Hennig in einer aktuellen Mitteilung. Deswegen sei es gut, dass der Haushalt des Landkreises für die Jahre 2023 und 2024 jetzt steht. Die Landesdirektion Sachsen hat den Doppelhaushalt demnach ohne Auflagen bestätigt.

In diesem Jahr stehen dem Vogtlandkreis gut 337 Millionen Euro zur Verfügung, im kommenden Jahr sind es rund 254 Millionen Euro. Pro Haushaltsjahr können damit Investitionen im Umfang von rund 67 Millionen Euro getätigt werden. Das Geld soll vor allem in den Breitbandausbau fließen, so Thomas Hennig. Außerdem will der Landkreis verschiedene Straßenbaumaßnahmen im Zuge der Hochwasser-Schadensbeseitigung angehen. Auch in das Kompetenzzentrum für den Brand- und Katastrophenschutz in Eich will der Vogtlandkreis investieren. Genauso wie in den Ausbau von Kindertages- und Behinderteneinrichtungen.