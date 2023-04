Münchner Tennisturnier will 500er Status: «Sind im Prozess»

Vom Bootschrubber zum Halbfinalisten: O’Connells Tennistraum

Am Strand und auf dem Surfbrett fühlt sich Tennisprofi Christopher O'Connell am wohlsten. Doch auch an die Münchner Kälte hat sich der (…)