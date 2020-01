„Freu“ – das ist die Reaktion von Bürgermeister Hans-Peter Baumann in Comicsprache gewesen, als er neben den neuen braunen Autobahnschildern gestanden ist. Auf denen ist ein großer Donald Duck zu sehen, mit denen Schwarzenbach an der Saale für sein Comicmuseum, das Erika-Fuchs-Haus, werben will. Die beiden Schilder stehen auf der A9 bei Münchberg. Im Sommer hat die Produktion dafür begonnen.

In der kommenden Woche soll noch ein Schild auf der A93 bei Rehau-Süd dazukommen.