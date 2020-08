Dörflas bei Marktredwitz: Vorbereitende Untersuchung abgeschlossen

Wenn sich in einer Stadt etwas ändern soll, dann braucht das oft eine lange Vorlaufzeit. In Marktredwitz ist die vorbereitende Untersuchung für Dörflas jetzt abgeschlossen. Die ist die Vorarbeit für die Ausweisung eines Sanierungsgebiets. Wünsche und Anregungen der Einwohner sind jetzt in einen Entwurf eingeflossen. Sowohl die Regierung von Oberfranken, als auch der Stadtrat in Marktredwitz haben der Voruntersuchung und der Ausweisung des Sanierungsgebietes zugestimmt. Die Unterlagen und der Maßnahmenplan können sich Interessierte jetzt im Bauamt anschauen. Jetzt im August startet das Fassadenprogramm im Sanierungsgebiet Dörflas. Probleme, die in der Vorbereitenden Untersuchung aufgetaucht sind, will die Stadt dabei beheben.