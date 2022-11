Einbrecher sind am Samstag (26.11.) in Münchberg in eine Dönerbude eingestiegen. Das Kuriose dabei: das Geld in der Kasse hat die Täter nicht interessiert, das Essen schon. Das haben sie laut Polizei nicht etwa mitgenommen, sondern sich in der Imbissbude zubereitet. Türkische Pizza, Fleisch und Fladenbrot. Insgesamt fehlen etwa zwei Kilo Lebensmittel und einige Getränke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.