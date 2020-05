Döhlau: Ortsdurchfahrt wird freigegeben

Baustellen sorgen für Verkehrsbehinderungen und Zeitverzögerungen und belasten damit die Geduld der Autofahrer. Sie bringen aber auch etwas – sie verbessern die Straßen. In Döhlau haben die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt im März des vergangenen Jahres begonnen. Die Ortsdurchfahrt ist jetzt deutlich breiter – das ist dringend nötig gewesen, gilt sie doch als echtes Nadelöhr. Ab heute können sich Autofahrer davon selbst überzeugen – Die Verantwortlichen geben die Ortsdurchfahrt Döhlau am Nachmittag für den Verkehr frei.