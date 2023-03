Doch noch Chancen für Erhalt der Coburger Kaufhof-Filiale? Aiwanger zeigt sich optimistisch nach Rundem Tisch

Nach dem runden Tisch über die Zukunft der bayerischen Galeria Karstadt Kaufhof Filialen hat sich Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger optimistisch gezeigt. Es liefen derzeit intensive Gespräche zwischen Galeria Karstadt Kaufhof, Vermietern, Kommunen, Gewerkschaften und anderen Interessenten aus dem Handelsbereich zur Weiterführung der betroffenen Filialen. Generell geht es um acht bedrohte Filialen, eine davon in Coburg. Dementsprechend war auch Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig beim Runden Tisch dabei. Es gebe an mehreren Standorten Chancen, Galeria-Filialen mit reduzierten Mieten weiterzuführen oder neue Handelskonzepte an den Standorten, so Aiwanger. Ob das auch für Coburg zutrifft, ist noch unklar. In den letzten Tagen wurde bekannt, dass die Filialen in Bamberg und Bayreuth wohl erhalten bleiben. Die letztendliche Entscheidung über den Insolvenzplan und damit auch die Filialschließungen trifft am 27. März die Gläubigerversammlung des letzten deutschen Warenhauskonzern, hatte das bayerische Wirtschaftsministerium zuvor mitgeteilt.