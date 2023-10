Klimaaktivisten der Letzten Generation, die sich auf die Straße kleben, haben schon für viele Polizeieinsätze gesorgt. So war auch die Polizei in Marktredwitz am Montag alarmiert, nachdem Aktivisten auf Social Media angekündigt hatten, dass vier Leute eine Aktion vor dem Klinikum Fichtelgebirge planen. Die Polizisten vor Ort haben dann aber gar nicht eingreifen müssen. Die angekündigten Klimakleber kamen nämlich gar nicht, heißt es im Polizeibericht.