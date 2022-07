„Do You Care?“: Gesundheitsregion stellt Pflegekampagne an Hofer Schulen vor

Dass Pflegekräfte fehlen, ist ein bekanntes Problem. Nun wollen Stadt und Landkreis Hof aktiv dagegen vorgehen. Die Gesundheitsregion plus will Schüler für den Beruf sensibilisieren. Der Auftakt fand bereits vergangene Woche (DO) an der Mittelschule in Helmbrechts statt. Die Gesundheitsregion hat den Schülern ihre digitale Pflegekampagne vorgestellt. In verschiedenen Videoclips schildern Auszubildende und eine langjährige Mitarbeiterin in der ambulanten Pflege die ganze Bandbreite der Berufe. Die Videos der Kampagne „Do You Care?“ sollen in den nächsten Wochen nun an weiteren Schulen im Hofer Land gezeigt werden.