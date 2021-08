Dittersdorf: Lkw kracht auf A9 in Schilderwagen

Ein Arbeiter war gerade dabei eine Nachtbaustelle auf der A9 bei Dittersdorf im Saale-Orla-Kreis einzurichten, als ein LKW am Abend ungebremst in seinen Schilderwagen krachte. Der 38-jährige Arbeiter wurde bei dem Unfall im Bereich der Anschlussstelle schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch nicht klar. Bis in die frühen Morgenstunden war die A9 in Richtung Berlin noch teilweise gesperrt.