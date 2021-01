Distanzunterricht: Mehr Dienstgeräte für LehrerInnen im Hofer Land

„Sitz nicht so viel vor dem Computer!“ – durch Corona dürfte dieser Satz in Familien nicht mehr so oft zu hören sein… im Home Office und Distanzunterricht müssen wir uns zwangsläufig zuhause mit den neuen Medien beschäftigen. Da mussten in Bayern schnell Förderprogramme her, damit ALLE Schüler zumindest leihweise Laptops oder Tablets zuhause haben. Aber auch Lehrern fehlt es teilweise an der richtigen Ausstattung, um ihre Schüler zuhause zu erreichen. Wie der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König jetzt mitteilt, bekommen die Lehrer im Hofer Land Hilfe dabei. Bund und Land stellen Geld für IT-Geräte bereit, rund eine Million Euro sind für die Schulaufwandsträger hier reserviert. Die sollen nun schnell Geräte bestellen, rät König. Die Dienstgeräte können Lehrer dann auch im Präsenzunterricht nutzen.