Display im Stadtgebiet: Helmbrechts hat ersten digitalen Infopunkt

Vielleicht ist euch in Helmbrechts schon eine neues Display aufgefallen, das in der Kulmbacher Straße, nahe der Abzweigung Gartenstraße, steht. Es handelt sich dabei um den ersten digitalen Infopunkt der Stadt. Dort findet ihr Mitteilungen aus der Stadtverwaltung oder Veranstaltungshinweise. Gleichzeitig sind dort aber auch überregionale Nachrichten, Wettervorhersagen oder Fahrpläne für den ÖPNV zu sehen. Mithilfe von Fördermitteln des Freistaats Bayern will die Stadt auf der an das Display angrenzenden Grünfläche des ehemaligen Hotels Zeitler jetzt auch noch neue Sitzmöbel aufstellen.