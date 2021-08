Dispersionszentrum in Selb: Erweiterung steht bevor

Der Lack auf eurem Auto, die Wandfarbe an eurem Haus oder das was ihr euch auf die Nägel pinselt: all das besteht aus einem Mix aus Pigmenten, die in einer Flüssigkeit gelöst sind. Das optimale Mischverhältnis dieser Stoffe, wie sie nicht nach dem Auftrag einfach wieder davonschwimmen, sondern am Träger haften und dazu auch noch gut aussehen – dazu forscht unter anderem das Europäische Zentrum für Dispersionstechnologien (EZD) in Selb.

Über Aufträge kann sich die Forschungseinrichtung offenbar nicht beklagen. Denn dort ist nach der Inbetriebnahme vor sieben Jahren jetzt eine Erweiterung nötig. Geplant sind Büroflächen für 20 neue Mitarbeiter und ein modernes Labor. Finanzieren soll das das Bayerische Wirtschaftsministerium. Heute erfolgt der symbolische Spatenstich für die Erweiterung in Selb.