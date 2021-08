Diskussion um Kornberg: LBV klagt gegen Landkreis Wunsiedel

Die Ablehnung wächst. Bereits vergangene Woche hat der Fichtelgebirgsverein angekündigt gegen den neuen Mountainbike-Park am Kornberg klagen zu wollen. Nun meldet sich auch der Landesbund für Vogelschutz zu Wort. Auch er will gegen die Baugenehmigung gerichtlich vorgehen.

Die Naturschützer werfen dem Landratsamt Wunsiedel erhebliche Verfahrensfehler, fachliche und inhaltliche Mängel vor. Demnach fehle eine Prüfung der Erhaltung von Auerhuhn, Weißrückenspecht und verschiedenen Eulenarten am Kornberg. Außerdem sei nicht festgelegt, auf welchen Flächen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geplant sind. Dafür hätte es eine Änderung in der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung geben müssen mit Betretungsverboten für entsprechende Wildschutzzonen, so der LBV. Deshalb hat er jetzt Klage gegen die Baugenehmigung beim Verwaltungsgericht Bayreuth eingereicht.