Diskussion um Hof Galerie: Agenda 21 fordert den Galerexit

Es ist ein traditioneller Termin zum Jahresende: In der letzten Stadtratssitzung vor Weihnachten stellt der Hofer Bürgerkreis Agenda 21 seine Jahresbilanz vor und formuliert seine Wünsche an die Stadt. Im Mittelpunkt stand heuer ein Projekt, das noch gar nicht richtig angelaufen ist.

Die Agenda 21 schlägt nichts geringeres als einen Galerexit vor. Die Stadt soll sich also von den Plänen der Hof Galerie verabschieden und sich lieber auf die restliche Innenstadt konzentrieren. In diesem Zusammenhang schlug sie auch vor den Bau des Busbahnhofs von der Galerie abzukoppeln, wollte wissen, wer den Abriss des dortigen Zentralkaufs bezahlt hat und wie lange die Baugrube noch hält. Da will der Investor vorraussichtlich im Januar Hand anlegen. Für den Hofer Busverkehr wünscht sich die Agenda 21 bessere Fahrzeiten, eine bessere Anbindung an den Hauptbahnhof und günstigere Tickets. Außerdem sollte sich die Stadt gut überlegen, ob sie Baudenkmäler wie die Fabrikzeile oder die Spinnerei Neuhof einfach abreißen oder wiederbeleben will.