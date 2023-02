Diskussion um Container für Geflüchtete: Konsequenzen nach Stadtratssitzung in Schwarzenbach

In Helmbrechts beginnt in diesen Tagen der Aufbau der Container für Geflüchtete. Aus Mangel an Wohnraum, ist das nun die Lösung, um die Menschen aus Krisengebieten in Oberfranken und dem Landkreis Hof unterzubringen. In Schwarzenbach an der Saale gab es dazu erst eine Grundsatzentscheidung im Stadtrat. Die Stadt möchte ein Grundstück im Schwingener Weg für solche Container zur Verfügung stellen. Rund 66 Geflüchtete können dann dort unterkommen.

Doch genau diese Stadtratssitzung soll nun Konsequenzen haben. Es hatte Anfeindungen von Zuhörern gegeben. Eine Frau soll Fotos von Stadträten gemacht, eine andere soll sogar gerufen haben, sie hoffe, dass die Kinder der Verantwortlichen abgestochen würden. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, laufen deshalb Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hof. Demnach geht es um den Verdacht der Billigung von Straftaten.

Foto: Ein Zimmer in einem Container zur Unterbringung für Geflüchtete in Deggendorf