Diskussion mit Klaus Adelt: Wie steht es um den Hofer Wohnungsmarkt?

Nicht nur in Großstädten wird es immer schwieriger bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auch im Hofer Land gestaltet sich die Wohnungssuche schwierig. Dieses Thema will der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt am Nachmittag (15 Uhr) im Rahmen einer Diskussion in der VHS Hofer Land aufgreifen. Mit dabei sind Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla, die Wohnungsbaupolitische Sprecherin der BayernSPD Natascha Kohnen und die Vorstandsvorsitzende der Hofer Baugenossenschaft, Daniela Rödel. Konkret soll es darum gehen, wie in Stadt und Landkreis Hof neuer Wohnraum geschaffen werden kann. Aber auch die aktuelle Situation auf dem Hofer Wohnungsmarkt angesichts von Ukraine-Krieg und Amazon-Ansiedlung ist ein Thema.