Diskos, Gastro und Schulen: Das gilt in Bayern ab heute

Bei Spielen der Selber Wölfe, im Theater Hof oder im Fußball-Stadion. In Bayern treten ab heute Lockerungen in Kraft. Unter anderem liegt die Besuchergrenze für Veranstaltungen wieder einheitlich bei 75 Prozent der möglichen Auslastung. Maximal sind 25.000 Zuschauer zugelassen. Für die Gastronomie und damit auch für Bars und Schankwirtschaften gilt wieder 3G. Auch in Clubs und Diskos dürft ihr wieder feiern. Es gilt 2G-Plus.

Besonders Schüler haben ja mit vielen Einschränkungen zu kämpfen. Aber auch hier gibt es eine Lockerung, hat Ministerpräsident Markus Söder angekündigt.

Für Schausteller soll es ein neues Hilfsprogramm des Freistaats geben. Ab 20. März sollen dann deutschlandweit fast alle Maßnahmen wegfallen. Vorausgesetzt, die Corona-Lage lässt das zu.