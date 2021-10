Diskogänger pöbeln in Hof wegen Impfkontrollen: Türsteher ziehen sich zurück

Viele Monate haben vor allem junge Menschen warten müssen, dass sie endlich wieder in Clubs feiern dürfen. Vor der Tür kann’s aber ein bisschen länger dauern bis alle auf einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis kontrolliert sind. Vor einer Disco in der Altstadtpassage in Hof hat es vergangene Nacht einigen aber zu lang gedauert. Etwa 100 Leute standen in der Schlange, manche davon haben so massiv gepöbelt, dass die Türsteher schließlich den Zugang versperrt und sich nach drinnen zurückgezogen haben.

Die Pöbler haben Glasflaschen geworfen und so stark von hinten gedrückt, dass erst die Polizei mit mehreren Streifen die Situation beruhigen konnte. Die „Semester Opening Party“ war in den Sozialen Medien angekündigt und hat offenbar besonders viele Menschen angelockt.