Direktvermarkter aus dem Vogtland rettet Hofer Metzgerei

Die Metzgerei Preußner in Hof stand vor dem Aus. Das Ehepaar Preußner konnte den Metzgereibetrieb aus Altersgründen nicht mehr weiterführen und auch eine Übergabe in familiäre Hände war nicht möglich. Deshalb wurde ein Nachfolger gesucht: heute hat die Agrargenossenschaft Theuma-Neuensalz das Ladengeschäft an der Dr.-Enders-Straße in Hof mitsamt der sieben Angestellten übernommen. Geschäftsführer Udo Weymann:

Die Agrargenossenschaft Theuma-Neuensalz gilt als erfolgreicher Direktvermarkter und produziert Fleisch- und Wurstwaren von eigenen Tieren. Die Direktvermarktung ist seit 1992 ein festes Standbein der Genossenschaft. Dabei stehen das Tierwohl und kurze Wege bei der Verarbeitung im Vordergrund.