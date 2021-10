Direktverbindung: Sonderfahrt von Plauen nach Berlin

Wer vom Vogtland mit dem Zug nach Berlin will, der muss umsteigen. Nicht sonderlich praktisch finden die meisten, und wünschen sich eine Direktverbindung. Die Mitteldeutsche Region Bahn kommt den Bahnreisenden jetzt zumindest mit einer Sonderfahrt in die Hauptstadt entgegen. Der Sonderzug fährt heute und morgen von Plauen nach Berlin. Der Zug startet um 6.05 Uhr in Plauen und fährt gegen 17 Uhr wieder zurück. Damit können die Menschen aus dem Vogtland den Tag der Deutschen Einheit in Berlin verbringen.

