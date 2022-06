Dinosaurier Spielplatz in Marktredwitz: Stadt saniert alten Spielplatz am Virchowweg

Egal ob nach dem Kindergarten oder Schule – oder einfach in den Ferien. Spielplätze sind immer noch ein Highlight für Kinder. Die Stadt Marktredwitz saniert ihren über 40 Jahre alten Kindergarten am Virchowweg. Am Morgen wurde die Sanierung mit einem Spatenstich eingeläutet. In den kommenden Wochen wird der Spielplatz unter dem Motto „Dinosaurier“ umgestaltet. Neben einer Rutsch- und Kletterkombi soll es unter anderem eine neue Seilbahn, eine Doppelschaukel und eine Sandspielkombi geben. Highlight des neuen Spielplatzes wird das circa zwei mal ein Meter große „Triceratops-Skelett“ aus Beton zum Entdecken und Erforschen. Die Sanierung kostet rund 55.000 Euro und soll noch vor den Sommerferien abgeschlossen werden.