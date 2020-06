Digitaltag der HWK startet

Am leichtesten lernt es sich anhand positiver Beispiele. Genau das will die Handwerkskammer Oberfranken morgen (19.06.) beim bundesweit ersten Digitaltag nutzen. Dort wird unter anderem ein Webinar zum Thema „Digitale Erfolgsgeschichten aus dem Handwerk“ angeboten. Beispiele eines Bäckers, eines Malers und eines Orthopäden aus Oberfranken sollen so zeigen, wie der Weg von einer Idee über die strategische Entwicklung bis hin zur erfolgreichen Umsetzung erfolgen kann. Außerdem sollen Fragen rund um die Digitalisierung in einem Betrieb beantwortet werden. Die Teilnahme an den Webinaren ist kostenfrei, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich.