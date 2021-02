Digitalisierung voneinander lernen: Digital Regions-Projekt an der Hochschule Hof

Innovative Gesundheitsförderung: Neuer Studiengang an der Hochschule Hof

Perspektive trotz Hotspot-Status: 5-Punkte-Plan der Grenzregionen

Nirgends sind die Inzidenzwerte in Deutschland so hoch wie hier in der Grenzregion zu Tschechien. Während im Rest Deutschlands über (…)