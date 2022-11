Digitalisierung von Steuerdokumenten: Finanzminister Füracker besucht Scanzentrum in Wunsiedel

Hohen Besuch hat heute das Datenerfassungs- und Scanzentrum in Wunsiedel bekommen – quasi vom obersten Chef der Behörde. Bayerns Finanzminister Albert Füracker war vor Ort.

Füracker hat sich angesehen, wie gut die inzwischen 264 Beschäftigten mit der Digitalisierung von Steuerdokumenten vorankommen. Aktuell gehts da vor allem um die Grundsteuererklärungen, die Grundstücksbesitzer seit Juli einreichen müssen. 670.000 Grundsteuererklärungen aus Bayern haben die Mitarbeiter in Wunsiedel gescannt – also vom Papier auf den Computerbildschirm gebracht. Denn selbst wenn viele Bürger bei ihrer Steuererklärung noch auf Papier setzen, geht die Bearbeitung für die Finanzämter digital dann doch schneller. Die Wunsiedler Beschäftigten arbeiten so effizient, dass sie auch noch die Grundsteuererklärungen aus Thüringen und Rheinland-Pfalz mitdigitalisieren.