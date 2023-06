Digitalisierung verstehen: Digitaltag im Landkreis Hof

Ohne Digitalisierung läuft nichts mehr, manche verunsichert sie aber auch. Um sie besser zu verstehen, gibt es den heutigen Digitaltag.

Das Team des Projekts „Smart City“ im Landkreis Hof stellt in der VHS Hofer Land ab 14 Uhr verschiedene Projekte vor. Unter anderem geht es darum, wie digitale Technologien die Pflege verbessern, Kinder können sich vor dem Green Screen ausprobieren und die Polizei informiert über Sicherheit im Internet. Schwerpunkt ist auch der digitale Zwilling, der in Münchberg an den Start geht. Die Vorstellung war am Vormittag.