Digitalisierung nur schleppend: SPD stellt Zwei Stufen Plan vor

Auch in dieser Woche haben die bayerischen Schülerinnen und Schüler der Euroherz Region weiter von zu Hause aus gelernt. Ohne entsprechende Ausstattung mit Laptops, Tablets oder einem gut funktionierenden Internet, ist das nicht möglich. Der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt kritisiert den Stand der Digitalisierung von Schulen – die Staatsregierung hätte dabei in den vergangenen Jahren versagt, so Adelt weiter. Auch BLLV Bezirksvorsitzender Hendrik Schödel ist der Meinung: Beim Thema Digitalisierung fehlt es noch an vielen Ecken und Kanten. Unter anderem fehlt einem Drittel aller bayerischen Schulen WLAN Anschluss – 36 Prozent haben keine Geräte fürs Homeschooling. Die Versorgung mit Endgeräten und Anschlüssen müsse flächendeckend sein. Mittelfristig müsse es eine staatliche IT Bildungsagentur mit dezentralen Standorten in allen Regierungsbezirken geben, die die Schulen bei allen Belangen rund um IT unterstützt, so Adelt weiter. Nur dadurch könne man allen Schülern auch in Zeiten der Pandemie Chancengleichheit bieten.