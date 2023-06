Digitalisierung in Verwaltungen: Digitalgipfel der Hochschule Hof

In vielen Kommunen fällt noch immer viel Papierkram an, weil die Digitalisierung noch nicht weit genug fortgeschritten ist. Die Hochschule Hof will Behörden dabei unterstützen, bürokratische Prozesse effektiver und bürgerfreundlicher zu machen. Heute und morgen findet im Institut für Informationssysteme der Hochschule ein Digitalgipfel statt. Das Angebot richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeiter in Verwaltungen. In Workshops und Vorträgen diskutieren die Teilnehmer Möglichkeiten und Hemmnisse der Digitalisierung. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr euch für den Digitalgipfel anmelden könnt.

Das genaue Programm und den Ablauf kann man sich im Link ansehen. Dort kann man sich auch für die Veranstaltung anmelden. Die Onlineteilnahme ist kostenlos, in Präsenz beträgt die Gebühr 95 Euro.