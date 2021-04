Digitalisierung in Marktredwitz: Tablets für Schulen

Spätestens seit dem Homeschooling haben es zuhause alle gemerkt: Am besten klappt es, wenn alles funktioniert und auf dem neuesten Stand ist. So sollte es aber auch in den Klassenzimmern der Region sein. In Marktredwitz sind jetzt die Schulen digital fitter. Die beiden Grundschulen und die Alexander-von Humboldt-Mittelschule haben jetzt neue Tablets bekommen – dank eines Förderprogramms von Freistaat Bayern. In Zukunft sollen die Schulen voll digital ausgestattet sein. Dafür ist der nächste Förderantrag schon auf dem Weg.