Digitalisierung in der Pflege: Kinoabend und Podiumsdiskussion im Hofer Central Kino

Mit neuen Technologien den Berufsalltag von Pflegekräften leichter machen – Wie das in Zukunft funktionieren soll, könnt ihr euch am Nachmittag in Hof anschauen. Ab 16 Uhr ist der „Truck der Digitalisierung“ der Hochschule Hof vor dem Central Kino Hof am Start. Dort könnt ihr euch über digitale und Künstliche Intelligenz-gestützte Technologien informieren und sie auch ausprobieren. Ab 18 Uhr haben unter anderem die Gesundheitsregion plus Hofer Land und die Alzheimer Gesellschaft Regionalgruppe Hof/Wunsiedel einen Kinoabend organisiert. Zu sehen ist der Film „The Father“, in dem es um das Thema Demenz geht. Im Anschluss gibt es außerdem eine Podiumsdiskussion zur Digitalisierung in der Pflege.

Veranstaltungsprogramm: