Digitalisierung in der Justiz: Einführung der E-Akte im Amtsgericht Hof und Wunsiedel

Die Amtsgerichte Hof und Wunsiedel haben die elektronische Akte nun regulär in Familiensachen eingeführt. Das gibt das Bayerische Staatsministerium der Justiz bekannt. Durch die elektronische Akte können Verfahren verkürzt, Wartezeiten erspart und die Gesundheit der Prozessbeteiligten in Zeiten der Pandemie geschützt werden. Bisher konnten rund 88.000 Verfahren rein elektronisch geführt werden. Neben der E-Akte setzt der Freistaat Bayern auch vermehrt auf Videotechnik. So hätten laut Aussage des Staatsministeriums alle 99 bayerischen Gerichte Zugang zu einer Videokonferenzanlage. Darüber könne man Verhandlungen rein digital führen.