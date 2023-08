Digitalisierung, Energie und Verkehr: Oberfränkische Wirtschaft auf Fortschritte angewiesen

Damit die Wirtschaft in Oberfranken auf Dauer erfolgreich ist, muss sich einiges ändern. Dieser Meinung ist die Bezirksgruppe Oberfranken der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Ein wichtiger Faktor ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Die hiesige Wirtschaft braucht flächendeckende Gigabitnetze und auch ein breites 5G-Mobilfunknetz. Die vbw sieht auch Handlungsbedarf bei der Energiewende. Ausgebaut werden müssen Wind- und Solarenergie, aber auch die Stromnetze. Die Bezirksgruppe ist in diesem Zusammenhang für den Bau der Stromtrasse SuedOstLink. Wichtig sei, laut einer aktuellen Mitteilung, auch der Ausbau der regionalen und überregionalen Verkehrswege auf Straße, Schiene und in der Luft.