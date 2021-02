Digitalisierung der Schulen im Landkreis Hof – SPD-Kreistagsfraktion hakt nach

Wie steht’s um die Digitalisierung an den Schulen im Hofer Land? Dieser Frage gehen die Sozialdemokraten im Hofer Kreistag auf den Grund und haben deshalb eine Umfrage gestartet. In diesem Zuge haben sie alle Grund- und Mittelschulen im Landkreis angeschrieben. So will man herausfinden, wie der Stand der Dinge vor Ort ist.

Wie viele Leihgeräte stehen zur Verfügung? Wer ist für die IT-Administration zuständig? Wird zusätzliche Unterstützung bei der EDV benötigt und falls ja, wo genau? Die Staatsregierung lasse Kommunen, Lehrer und Familien im Stich, so die Kritik der Sozialdemokraten. Statt echter Unterstützung werde Verantwortung nach unten delegiert. Zwar stelle der Freistaat Mittel für die Anschaffung von Schüler- und Lehrerendgeräten bereit, die reichten aber erstens hinten und vorne nicht aus – zweitens, bleibe es den Schulen, Städten und Gemeinden überlassen, diese zum Laufen zu bringen, so der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt. Obwohl noch Milliarden im bayerischen Corona-Topf zur Verfügung stünden, weigere sich Kultusminister Piazolo beharrlich, diese Gelder für die Förderung von IT-Administratoren bereitzustellen.