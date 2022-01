Digitalisierung: CSU-Resolution könnte mehr Studienplätze nach Hof bringen

Alle sprechen ständig von Digitalisierung, wie dadurch beispielsweise Behördengänge vereinfacht werden oder sogar wegfallen könnten. Doch gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es da noch einige Defizite in Deutschland gibt, zum Beispiel, wenn Ämter noch Fax-Geräte nutzen. Wie der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König jetzt mitteilt, hat seine Partei-Fraktion auf ihrer Arbeitstagung gestern (DI) eine Resolution verabschiedet, die das ändern soll. Die Kommunalverwaltungen in Bayern sollen digitaler und bürgerorientierter werden. Das braucht aber auch Fachkräfte, die das umsetzen können. Die Nachfrage wird steigen, prognostiziert König. Deshalb hat die CSU-Landtagsfraktion in ihrem Strategiepapier gleich mit vereinbart, den Studiengang Verwaltungsinformatik in Hof weiterzuentwickeln. Das bedeutet perspektivisch mehr Studienplätze in Hof, mehr Studierende und womöglich auch positive Effekte auf die Stadt Hof, so König. Er schlägt vor, den Studiengang auch für Studierende aus anderen Bundesländern zu öffnen.