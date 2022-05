Digitalisierung bei der Feuerwehr: Umrüstung der Sirenen in Rehau

Sirenen sollen die Bevölkerung in Gefahrensituationen warnen. Dass das nicht überall so gut funktioniert, haben Warn-Tage in der Vergangenheit bereits gezeigt. Viele Einsatzkräfte der Feuerwehr sind aber genau darauf angewiesen. Zum Teil erfolgt die Alarmierung der Helfer über Funk – andere werden über Sirenen-Signale zum Einsatz gerufen. Die Stadt Rehau stellt jetzt die notwendigen Mittel für die Umrüstung der Sirenen auf digitale Technik um, so Oberbürgermeister Michael Abraham gegenüber Radio Euroherz. Sie sollen dadurch über die digitale Alarmierung angesteuert werden können. Dies sei der erste Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung der Alarmierung. In einem weiteren Schritt sollen alle Feuerwehren der Stadt über Digital-Funk alarmiert werden können.