Digitalisierung an Schulen: Marktredwitz beschließt Aufträge für mehr als 350.000 Euro

Gerade die Pandemielage hat die Defizite der Digitalisierung an den Schulen offengelegt.

Die Stadt Marktredwitz will ihre Schulen besser ausrüsten. In der jüngsten Stadtratssitzung hat sie entsprechende Aufträge öffentlich gemacht.

In der Grundschule Marktredwitz, der Grundschule Brand und der Alexander-von-Humboldt Mittelschule soll unter anderem LAN und WLAN eingerichtet werden. Außerdem hat die Stadt Aufträge für Server und die Medieninfrastruktur vergeben. Die Aufträge gingen an Firmen in Marktleuthen und Marktredwitz.

Die Gesamtkosten liegen bei über 350.000 Euro. Unterstützung gibt es durch das Förderprogramm „digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“.