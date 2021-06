Digitales Rathaus: Arzberg bekommt Förderung

Bisher müssen wir immer ins Rathaus oder das Bürgeramt rennen, um unseren Wohnsitz umzumelden oder den Personalausweis zu verlängern. Vielleicht können wir uns das irgendwann sparen, und alles per Mausklick von zuhause aus erledigen. Der Freistaat Bayern treibt nämlich die Digitalisierung in den Rathäusern voran. Die Stadt Arzberg bekommt jetzt eine Förderung in Höhe von fast 17.000 Euro für die erstmalige Bereitstellung von Online-Diensten, das teilt der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig mit. Es ist eine der höchsten Summen in ganz Bayern.