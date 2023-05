Digitales Löschwassermanagement: Landkreis muss in Sicherheit investieren

Der Klimawandel zeigt sich mehr. Immer wieder kommt es zu verheerendem Hochwasser und katastrophalen Waldbränden. Das haben wir bei uns der Euroherz-Region in geringerem Ausmaß auch gemerkt. Um Brände zu löschen, sind die Feuerwehren auf Löschwasser angewiesen. Im Rahmen des Smart City-Projekts testet der Landkreis Hof gerade Sensoren, die die Füllstände digital auslesen und dann automatisch an die Feuerwehren übermitteln. Bisher gibt es sowas nur in Geroldsgrün und Schwarzenbach am Wald. Hofs Landrat Oliver Bär:

Kürzlich konnten die Feuerwehren das System bei einer Übung in Schwarzenbach am Wald testen. Laut Kreisbrandrat Marco Kolbinger ist es eine echte Erleichterung, weil die Feuerwehren die Löschwasserbehälter nicht mehr selbst anfahren müssen.

© Landkreis Hof