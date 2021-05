Digitales Banking: Neuer Bank-Schalter wird in Leupoldsgrün vorgestellt

Wir sind es mittlerweile gewohnt, unsere persönlichen Kontakte zu reduzieren. Auch bei Behörden wird die persönliche Beratung heruntergeschraubt. In einer Bankfiliale der Raiffeisenbank in Leupoldsgrün steht seit dem vergangenen Wochenende ein digitaler Bankschalter – es ist der erste seiner Art im Hofer Land. Der Schalter ermöglicht nicht nur das Online-Banking. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin steht via Bildschirm auch für eine Beratung zur Verfügung. Mit dem digitalen Bank-Schalter können jetzt auch die Corona-bedingt eingeschränkten Öffnungszeiten wieder ausgeweitet werden. Ein Modell, das sich auch in anderen Gemeinden der Region etablieren könnte, finden die Verantwortlichen. Der neue Bank-Schalter in Leupoldsgrün wird am Vormittag bei einem Pressegespräch vorgestellt.