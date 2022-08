Digitales Amt: Landratsamt Wunsiedel und Stadt Naila vom Digitalministerium ausgezeichnet

Die Stadt- und Gemeindeverwaltungen stellen nach und nach auf Online-Anträge um, sodass wir nicht mehr ständig aufs Amt rennen müssen. Das Landratsamt in Wunsiedel ist in dieser Hinsicht schon gut dabei. Das bayerische Digitalministerium hat die Behörde mit dem Titel „Digitales Amt“ ausgezeichnet. So dürfen sich nur Ämter bezeichnen, die mindestens 50 kommunale und zentrale Online-Verfahren im BayernPortal verlinkt haben. Wunsiedels Landrat Peter Berek sieht den Titel als Bestätigung des Transformationsprozesses an, aber auch als Aufforderung die Digitalisierung weiter voranzutreiben.

Auch die Stadt Naila ist vom bayrischen Digitalministerium ausgezeichnet worden. Damit ist sie die erste Kommune im Landkreis Hof, die den Titel „Digitales Amt“ tragen darf.

© Stadt Naila